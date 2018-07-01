"Теперь официально!" Таварес стал игроком "Торонто"

"Торонто" в Твиттере опубликовал фотографию, на которой изображен нападающий Джон Таварес, подписывающий контракт с клубом. Соглашение между 27-летним форвардом и "Мэйпл Ливз" после 9 сезонов в "Айлендерс" перешел в новую команду в качестве свободного агента.

"Теперь официально", - говорится в подписи к фотографии.

Контракт Тавареса с "Торонто" рассчитан на 7 лет. По условиям сделки, среднегодовая зарплата игрока составит 11 миллионов долларов. В новом клубе, как и в "Айлендерс", форвард будет играть под 91-м номером.