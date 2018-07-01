"Теперь официально!" Таварес стал игроком "Торонто"

"Торонто" в Твиттере опубликовал фотографию, на которой изображен нападающий Джон Таварес, подписывающий контракт с клубом. Соглашение между 27-летним форвардом и "Мэйпл Ливз" после 9 сезонов в "Айлендерс" перешел в новую команду в качестве свободного агента.
"Теперь официально", - говорится в подписи к фотографии.
Контракт Тавареса с "Торонто" рассчитан на 7 лет. По условиям сделки, среднегодовая зарплата игрока составит 11 миллионов долларов. В новом клубе, как и в "Айлендерс", форвард будет играть под 91-м номером.
Making it official. pic.twitter.com/CAAxbYR4jY– Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 1 июля 2018 г.
The first (official) @MapleLeafs @91Tavares jersey. pic.twitter.com/b8eHd3egZ6– Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 1 июля 2018 г.
Материалы других СМИ