Телерейтинги матча "Питтсбург" - "Нэшвилл" превзошли прошлогодний финал на 28 процентов

Телерейтинг первого матча финала Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Нэшвиллом" (5:3) составил 3,34. Матч в США показывал канал NBC.

Рейтинг первого матча финала между "Питтсбургом" и "Сан-Хосе" в прошлом году составил 2,73. Таким образом, первую игру финала-2017 посмотрели на 28% людей больше, чем прошлогодний первый матч.

При этом рейтинг игры в Нэшвилле был зафиксирован на отметке 22,5 – лучший результат в истории матчей "Предаторс" на канале NBC. Прошлый рекорд принадлежал шестому матчу серии "Анахайм" – "Нэшвилл" (рейтинг в Нэшвилле – 16,5). Рейтинг первого матча финала в Питтсбурге составил 35,7.