Тэлбот, Кемпер и Кейн - звезды дня в НХЛ

Вратарь "Эдмонтона" Кэм Тэлбот признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Голкипер в матче с "Анахаймом" (4:0) отразил все 39 бросков.

Второй звездой дня назван голкипер "Аризоны" Дарси Кемпер, который в игре с "Рейнджерс" (5:0) отразил 23 броска.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий "Чикаго" Патрик Кейн. У него три голевые передачи в игре с "Питтсбургом" (5:3).

Кроме того, Кейн стал первым американским хоккеистом в истории лиги, кому удалось сделать не менее 30 результативных передач в каждом из первых 12 сезонов.