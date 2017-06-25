Тексье - самый высоко выбранный на драфте НХЛ француз в истории

Нападающий Александре Тексье стал самым высоко выбранным на драфте НХЛ французом в истории, информирует eliteprospects.com. 17-летний форвард на прошедшем драфте НХЛ-2017 был выбран "Коламбусом" под 45-м общим номером.

В 1973 году под 19-м номером был выбран Полин Бордело, но он принял гражданаство Франции только по ходу карьеры, а в момент драфта был канадцем.

В прошедшем сезоне Тексье выступал за "Гренобль" в чемпионате Франции. На его счету 19 (10+9) очков в 40 матчах. В плей-офф он набрал 10 (5+5) очков в 12 матчах. Также он выступал за молодежную сборную Франции (игроки не старше 18 лет), которая пробилась в элитный дивизион чемпионата мира. На его счету 5 (2+3) очков в 5 матчах ЧМ в первом дивизионе.