Теему Селянне: "Ягр настоящий фрик в плане тренировок"

Бывший форвард ряда клубов НХЛ Теему Селянне с восхищением отозвался о нападающем "Флориды" Яромире Ягре. В текущем сезоне на счету 44-летнего форварда 16 (6+10) очков в 32 матчах

- Я знаю по себе, как это трудно играть в хоккей, когда ты становишься старше, переваливаешь на пятый десяток, - цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. - Но вот Ягр это делает. И как я слышал, он скоро обгонит Марка Мессье по очкам. Выйдет на второе место среди бомбардиров НХЛ. Это ведь потрясающая история. Много очков. Очень много очков! - Селянне приходит в восторг. - Вообще с Яромиром куча разных историй произошла за годы карьеры. Главное, что он избежал серьезных травм. И будет играть дальше, пока его ноги носят.

- В чем его секрет?

- Если говорить о тренировках, то Ягр в этом смысле настоящий фрик. Я слышал, что когда он приходил в новый клуб, то сразу просил дать ему ключ от катка, чтобы заниматься в зале и на льду по ночам.

Но важнее его страсть к игре. Он обожает соревноваться, тренироваться. И если сложить все вместе, делать правильные вещи в подготовке - можно играть до 45 лет. Вы ведь заметили, что Яромир получает большое удовольствие от того, что делает.