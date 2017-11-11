Теему Селянне: "В Виннипеге после тренировок я часто играл с детьми в уличный хоккей"

Бывший игрок ряда клубов НХЛ Теему Селянне отметил, что одним из ярких моментов его биографии был уличный хоккей с детьми после тренировок в составе "Виннипега". Сегодня в торонто состоялась церемония включения финна в Зал славы НХЛ.

- Часто, когда я уходил с тренировки в Виннипеге, я видел, как дети играют в уличный хоккей - у меня тогда еще не было своих детей. Я брал клюшку и играл с ними. Они смотрели друг на друга десять секунд с мыслью: "Боже мой", а потом мы играли.

Главное удовольствие от моей карьеры было в том, что я провел на льду 21 год и завершил выступления в 44 года, все еще играя на высшем уровне.