09:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Теему Селянне: "У Лайне есть все, чтобы побить мой рекорд"

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Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Теему Селянне выразил уверенность, что форвард "Виннипега" Патрик Лайне способен превзойти его рекорд лиги по числу шайб в дебютном сезоне. Селянне в сезоне-1992/93 отметился 76 шайбами. Лайне на данный момент идет "по графику" соотечественника - четыре шайбы в четырех матчах.

- На мой взгляд, у него есть все способности, чтобы забить 76 голов, - цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. - Но это будет непросто. 76 - это просто цифры. Но я рад, что у него все хорошо, и я буду очень внимательно за ним следить. 

Он хороший парень, и у него, наверное, другой уровень уверенности в себе, чем был у меня. Все его комментарии пронизаны очень здоровой уверенностью, и это воодушевляет. Я очень горд им. Надеюсь, он сможет оставаться здоровым и продолжит хорошо играть. Весь город этого ждет. Я провел здесь прекрасное время, а теперь он проходит через то же самое, и это классно.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/teemu-selanne-reflects-on-jets-and-praises-patrik-laine/c-282933036

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