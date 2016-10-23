Теему Селянне: "У Лайне есть все, чтобы побить мой рекорд"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Теему Селянне выразил уверенность, что форвард "Виннипега" Патрик Лайне способен превзойти его рекорд лиги по числу шайб в дебютном сезоне. Селянне в сезоне-1992/93 отметился 76 шайбами. Лайне на данный момент идет "по графику" соотечественника - четыре шайбы в четырех матчах.

- На мой взгляд, у него есть все способности, чтобы забить 76 голов, - цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. - Но это будет непросто. 76 - это просто цифры. Но я рад, что у него все хорошо, и я буду очень внимательно за ним следить.

Он хороший парень, и у него, наверное, другой уровень уверенности в себе, чем был у меня. Все его комментарии пронизаны очень здоровой уверенностью, и это воодушевляет. Я очень горд им. Надеюсь, он сможет оставаться здоровым и продолжит хорошо играть. Весь город этого ждет. Я провел здесь прекрасное время, а теперь он проходит через то же самое, и это классно.