Теему Селянне: "У Лайне есть потенциал, чтобы забить больше нас с Курри"

Легендарный финский нападающий Теему Селянне , который приехал в Москву на Международный хоккейный форум и сыграл в матче, посвященном 70-летию отечественного хоккея, рассказал обозревателю "СЭ" о первой поездке в Россию в конце 80-х, новой звезде сборной Суоми Патрике Лайне, а также вспомнил своего бывшего тренера – прославленного Бориса Майорова

– Нет желания в каком-нибудь показательном матче сыграть в одном звене с Курри и Патриком Лайне, восходящей финской суперзвездой?

– Отличная идея, которая, кстати, раньше мне в голову не приходила!

– По-вашему, у него есть шанс забить в НХЛ больше, чем вы и Курри?

– Потенциал для этого у него есть. Так что – да, такое возможно. Но необходимо одно условие. Чтобы добиться таких результатов, нужно, чтобы тебе в карьере повезло по части отсутствия серьезных травм.

Поскольку Яри был моим кумиром, мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь смогу обогнать его по голам, очкам и вообще каким-либо показателям. И когда это удалось – стало для меня очень большим событием. Так что в жизни не бывает ничего невозможного. (Игорь РАБИНЕР)

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