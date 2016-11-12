08:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Теему Селянне - Райану Гецлафу: "Теперь ты понимаешь, почему я говорил тебе: "Бросай!"

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Легендарный финский нападающий Теему Селянне поздравил своего бывшего партнера по "Анахайму" Райана Гецлафа, который побил его рекорд по количеству результативных передач в составе "Дакс". Во встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" (4:2) канадец выполнил 531-ю результативную передачу и установил новый рекорд клуба.

– Теперь ты понимаешь, зачем я постоянно твердил тебе: "Бросай! Бросай!" Я не хотел, чтобы ты побил мой рекорд, – приводит официальный сайт НХЛ слова Селянне. – Шучу. Отлично сделано и это заслуженно. У меня хорошее предчувствие относительно всей команды в этом году. Так что удачи.

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