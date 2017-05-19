Теему Селянне: "Овечкин все равно выиграет Кубок Стэнли - он этого заслуживает"

Легенда мирового хоккея Теему Селянне прокомментировал очередной вылет "Вашингтона" из Кубка Стэнли. Он добавил, что капитану "Кэпиталз" Александру Овечкину необходимо продолжать упорно работать, чтобы наконец завоевать трофей.

– Я тоже долго добирался до Кубка Стэнли, – сказал Селянне. – Что мог бы посоветовать Овечкину? Набраться терпения. Люди даже не представляют и не понимают, насколько сложно выиграть Кубок. Я 15 лет ждал, чтобы просто получить шанс. У него проблема похожая. Ему просто надо работать над собой. Только опыт поможет. Думаю, он свою мечту все равно реализует. Он этого заслуживает.