Теему Селянне: "Если Овечкин поедет на Олимпиаду, то в НХЛ уже не вернется"

Легенда мирового хоккея Теему Селянне выразил сожаление, что НХЛ приняла решение не отпускать игроков на Олимпийские игры-2018, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он выразил мнение, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вряд ли сможет выступить на Играх, а затем вернуться в НХЛ.

– Я был очень разочарован решением НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде, – сказал Селянне. – Я играл на шести Играх и прекрасно знаю, насколько это важное событие в жизни каждого хоккеиста. Разбили мечты молодых ребят, хотевших сыграть на Олимпиаде. Это несправедливо. И отказаться от Кореи, но приехать в Китай – это вообще неправильно. Или участвуешь, или нет.

Я уверен, что НХЛ никого персонально на Олимпиаду не отпустит. Ты можешь, конечно, поехать, но вернуться в НХЛ уже не сможешь (улыбается). Овечкин – большой молодец, конечно. Классно сказал. Мне понравилось. Заслал "месседж" лиге. Но я все равно не верю, что это поможет. Он может поехать сам, но тогда уже не вернется. А у него все-таки в мечтах – Кубок Стэнли. Правда, я все еще верю в чудо. В то, что что-то произойдет, и НХЛ будет в Корее.