Тайсон Бэрри: "Когда Варламов так играет - это безумие"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар после победы над "Рейнджерс" (462) в матче регулярного чемпионата НХЛ считает, что его команде нужно быть менее зависимой от вратаря Семена Варламова. Защитник Тайсон Бэрри отметил, что россиянину пришлось много работать из-за ошибок в обороне.

– Варли провел выдающийся матч, – цитирует официальный сайт "Колорадо" Беднара. – Нам не хочется каждую встречу быть зависимыми от него, но мы будем нуждаться в нем в некоторых матчах.

– Мы молодая команда, и у нас будут определенные ошибки. Но когда Варламов так играет – это безумие, – сказал защитник Тайсон Бэрри.