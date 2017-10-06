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07:10 | Хоккей — НХЛ

Тайсон Бэрри: "Когда Варламов так играет - это безумие"


Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар после победы над "Рейнджерс" (462) в матче регулярного чемпионата НХЛ считает, что его команде нужно быть менее зависимой от вратаря Семена Варламова. Защитник Тайсон Бэрри отметил, что россиянину пришлось много работать из-за ошибок в обороне.

– Варли провел выдающийся матч, – цитирует официальный сайт "Колорадо" Беднара. – Нам не хочется каждую встречу быть зависимыми от него, но мы будем нуждаться в нем в некоторых матчах.

– Мы молодая команда, и у нас будут определенные ошибки. Но когда Варламов так играет – это безумие, – сказал защитник Тайсон Бэрри.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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