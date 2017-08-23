Тайлер Сегин: "В НХЛ нет команд, которых бы боялся "Даллас"

Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин в преддверии старта нового сезона выразил надежду на то, что команда сумеет показать достойный результат. По его словам, в лиге нет соперников, которые бы пугали "Старз".

- В минувшем сезоне у "Далласа" было много отговорок. В команде были игроки, получившие травмы на самом старте, - приводит Sportsnet.ca слова Сегина. - Мы просто начали не так, как должны были. Если говорить о составах, то в НХЛ нет соперников, которых бы мы боялись. Я взволнован. Хочется, чтобы "Старз" стали командой, которая не выключается из игры.