Тайлер Сегин: "Приобретение Радулова - вишенка на торте"

Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин отметил, что доволен работой клуба в межсезонье. Напомним, что летом в клуб перешел российский нападающий Александр Радулов.

– Когда мы подписали Бишопа, я подумал, что это круто, – цитирует ESPN Сегина. – Это ведь один из лучших вратарей, которого только можно было получить. Потом появился Марк Мето, затем – Ганзал. Тогда я подумал: "Черт, какое отличное лето!"

Я уже решил, что все закончилось, а потом увидел, как Радулов подписался на меня в Инстаграме. Я слышал, что он может перейти в нашу команду. Тогда я позвонил Джейми Бенну и он сказал, что Радулов у нас. Это была вишенка на торте.