Тайлер Сегин: "Даллас" спланировал гол Радулова"

Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин после победы над "Бостоном" (3:2 ОТ) отметил, что команда спланировала гол форварда Александра Радулова. Напомним, что в этой встрече россиянин забросил свою 17-ю шайбу в сезоне, а Сегин отметился победным голом в овертайме.
– Гол Радулова был спланирован, мы знали, что Бенн будет выигрывать вбрасывание вперед, – цитирует Dallas News Сегина. – В овертайме я изначально хотел отдать пас, но пока искал момент, увидел, как вратарь сложил щитки и упал. Я рад, что смог забить.
Радулов на замахе обыграл Худобина и забил "Бостону". Видео //
Крутая победная шайба Сегина в ворота "Бостона". Видео
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Ara
Просо удивительно - как такие Великие комбинаторы Новых васюков не забивают по 5 шайб КАЖДЫЙ))))))))))
18:59
Ara
Гол Радулова был спланирован- он ПРО что???? те голкипер обязательно после вбрасывания дб отбить бросок с круга на Радулова??))
18:41