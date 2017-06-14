Тайлер Кеннеди: "Сложно сказать, что Гретцки был лучше Кросби"

Бывший нападающий "Питтсбурга" Тайлер Кеннеди высоко оценил игру капитана "Пингвинз" Сидни Кросби. По его словам, нельзя сказать, что член Зала славы, лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки превосходил 29-летнего канадца в мастерстве.

- Кросби станет лучшим игроком всех времен. Для меня в детстве лучшим был Гретцки, но в современном хоккее есть Сидни, который борется за каждый момент, - приводит Pittsburgh Post-Gazzette слова Кеннеди. - Может быть, он может работать с большим усердием.

Не могу сказать, что этого не делал Уэйн. При этом нельзя сказать, что он лучше Кросби, когда смотришь на его броски с синей линии. Капитан "Питтсбурга" же делает это одной рукой.