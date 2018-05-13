Тайлер Джонсон: "Тампа-Бэй" не должен бояться "Вашингтона"

Нападающий "Тампа-Бэй" Тайлер Джонсон сообщил о настрое команды перед вторым матчем финальной серии Восточной конференции против "Вашингтона". Столичные хоккеисты ведут в серии 1-0.

– Можно беситься по поводу того, как мы играли вчера, потому что у нас есть намного больше, чем мы показали, - цитирует официальный сайт НХЛ Джонсона. - Но надо отдать себе отчет в том, что ничего изменить в матче №1 уже нельзя. Никогда не должно быть страха или испуга. Для этого нет никаких причин.