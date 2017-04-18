Тайлер Бозак: "У нас получаются веселые игры с "Вашингтоном"

Нападающий "Торонто" Тайлер Бозак после третьего матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (4:3, 2-1) отметил, что его команда получила вознаграждение за свои старания. Форвард забросил победную шайбу "Мэйпл Ливз" в овертайме.

- Сейчас у меня много эмоций, - приводит пресс-служба НХЛ слова Бозака. - Просто хочется праздновать вместе с командой. У нас было несколько взлетов и падений в этой серии. Каждая игра заканчивается овертаймом, получаются веселые матчи. Приятно, что сегодня мы получили вознаграждение за свои старания.