Таварес все еще не определился со своим новым клубом

Нападающий Джон Таварес все еще не определился со своим будущим. Ожидалось, что 27-летний хоккеист заключит с "Айлендерс" контракт на 8 лет, о чем было бы объявлено до 1 июля. В случае, если игрок станет неограниченно свободным агентом, то сможет подписать с клубом соглашение лишь на 7 лет.

По информации The Athletic, самые высокие шансы на подписание Тавареса у "Айлендерс", "Сан-Хосе" и "Торонто". Ранее отмечалось, что в игроке также заинтересованы "Бостон", "Тампа-Бэй" и "Даллас".

В прошлом сезоне он набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ – 669 матчей и 621 (272+349) очко.​