Таварес - про Василевского: "Это была лучшая игра вратаря против нас в этом году"

Нападающий "Торонто" Джон Таварес оценил игру российского вратаря "Тампа-Бэй" (4:1) Андрея Василевского. Голкипер в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан первой звездой встречи.

– Это была лучшая игра вратаря против нас в этом году, – цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ. – Почти в этой лиге не считается. Мы должны придерживаться своей игры, отталкиваться от создаваемых моментов и отыгрываться. Не стоит вешать голову. Но расстройство от результата – это нормально. У нас от самих себя высокие ожидания.