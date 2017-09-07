Таварес – о своем контракте: "Руководство пытается сделать "Айлендерс" классным местом"

Капитан "Айлендерс" Джон Таварес подчеркнул, что ситуация с подписание нового контракта более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Будущий сезон станет для нападающего последним по соглашению. Летом 2018 года он может стать неограниченно свободным агентом.

– Все намного сложнее, чем думают болельщики. У всех разные ситуации и обстоятельства, – приводит Nhl.com/ru слова Тавареса. – Если посмотреть на другие похожие ситуации, то подписание не всегда происходило в первый день или первый месяц. Это занимает время. Это большое жизненное решение, хочется все взвесить и понимать, что будет в будущем. Думаю, что любой на моем месте, кому надо было бы принимать такое решение, вел себя так же.

Есть много и других важных вещей, таких как начало сезона. Руководство делает то, что должно делать, будь то драфт или рынок свободных агентов. А затем делает все, что надо для открытия тренировочного лагеря и старта сезона. Для меня это самое главное.

В расчет принимается все. Хочется знать, где ты играешь и находиться в хорошей ситуации. Я знаю, как сильно руководство хочет сделать нашу команду первоклассным местом. Думаю, что все игроки и сотрудники клуба хотят понять, что будет дальше. Я знаю, как владельцы преданы клубу, и это здорово.

Я приму во внимание все аспекты. Когда придет время, все решится. Мне сложно сидеть здесь и рассуждать "а что, если", потому что мне не нравится смотреть на вещи под таким углом. Конечно, у меня есть представление о будущем, но в то же время я всегда стараюсь жить настоящим.

Вопросы о контракте? Такова работа медиа, я это уважаю. Но в то же время мне надо сохранять концентрацию на сезоне. Я пытаюсь быть лучшим возможным игроком, лучшим капитаном и, конечно, вновь сыграть в плей-офф и получить шанс завоевать Кубок Стэнли.