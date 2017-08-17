Таварес не спешит продлевать контракт с "Айлендерс"

Нападающий Джон Таварес заявил, что пока не думает о продлении контракта с "Айлендерс". Напомним, что у хоккеиста действующее соглашение на один год, а после сезона он станет неограниченно свободным агентом.

– Я сейчас действительно не спешу с этим, – цитирует Newsday Arthur Staple Тавареса. – Мне нужно понять некоторые вещи и позволить процессу идти своим чередом.

Я просто хоккеист, я стараюсь сильно не волноваться по этому поводу. Готовлюсь к сезону. Мне предстоит важное решение, потому что это будет соглашение на 8 лет, я в расцвете сил. Это отличная возможность для меня достичь чего-то, о чем я мечтал в детстве. Хочется выиграть Кубок Стэнли с "Айлендерс".