Таварес не подписал контракт с "Айлендерс" и стал свободным агентом

По сообщения инсайдеров НХЛ, нападающий Джон Таварес принял решение не подписывать новый контракт с "Айлендерс". Таким образом, 27-летний хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

На данный момент, как отмечается, никаких официальных подтверждений о 8-летним соглашении с "Айлендерс" нет. Выйдя на рынок, Таварес сможет подписать с новым клубом контракт максимум на 7 лет. Ранее отмечалось, что в игроке заинтересованы "Бостон", "Тампа-Бэй", "Даллас", "Сан-Хосе" и "Торонто". В прошлом сезоне он набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ – 669 матчей и 621 (272+349) очко.​