20:10 | Хоккей — НХЛ

Таварес, Данск и Пажо - три звезды недели в НХЛ


Нападающий "Айлендерс" Джон Таварес признан первой звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В трех матчах он забросил 6 шайб и отдал 1 результативную передачу.

Вторым стал вратарь "Вегаса" Оскар Данск, проведший на прошлой неделе две игры и одержавший две победы (во встрече с "Колорадо", которая завершилась победой его команды со счетом 7:0, голкипер отразил все 32 броска по своим воротам).

Тройку лучших замнкул форвард "Оттавы" Жан-Габриэль Пажо. В трех матчах на его счету 5 (1+4) очков за результативность.

 

A pair of hat tricks has John Tavares leading the Three Stars of the Week.

Публикация от NHL (@nhl) Окт 30 2017 в 9:05 PDT

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий