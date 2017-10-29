Таварес, Дано и Гибсон - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим стал капитан "Айлендерс" Джон Таварес. Нападающий сделал хет-трик во встрече с "Нэшвиллом" (6:2).

Второй звездой признан нападающий "Монреаля" Филлип Дано, который набрал 4 (2+2) очка в игре с "Рейнджерс"​ (5:4).

Третьей звездой стал вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Он отразил 31 бросок из 32 в матче с "Тампа-Бэй" (4:1).

