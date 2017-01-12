20:52 | ХОККЕЙ — НХЛ

Татьяна Овечкина: "По хоккейным меркам у Саши расцвет, до старости еще далеко"

0
0
0

Попадание нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в клуб "тысячников" прокомментировала мама хоккеиста.

– Какое из достижений Александра – 500 заброшенных шайб или 1000 набранных очков – для него важнее?

– Конечно, для него приятно много забивать и отдавать, но самое важное – победы.

- Перед тем, как Александр набрал 1000-е очко, он сказал, что постарел. А вы что думаете?

– Конечно, время идет. С каждым годом все мы не молодеем. Постарел и он, но самое главное – быть молодым душой. По хоккейным меркам у него самый расцвет наступил, и до старости в спортивной карьере еще далеко. (Евгений БЕЛОУСОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ