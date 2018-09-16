Татуировка в честь победы "Вашингтона" в неожиданном месте. Овечкин оценил

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поучаствовал в торжественном открытии матча NFL между "Вашингтон Редскинз" и "Индианаполис Кольтс". Встреча еще не завершилась и проходит в эти минуты.

После предматчевых праздничных мероприятий хоккеист отправился на трибуны стадиона. В Инстаграме он показал болельщика, который продемонстрировал татуировку в честь победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли, набитую на пятой точке.

- Это то, о чем я говорю, - комментирует происходящее Овечкин.