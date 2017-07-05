Татар и Парэйко обратились в арбитраж НХЛ

Нападающий "Детройта" Томаш Татар и защитник "Сент-Луиса" Колтон Парэйко обратились в арбитраж НХЛ. Оба игрока являются ограниченно свободными агентами и не договорились со своими клубами об условиях нового контракта.

Слушания пройдут в Торонто в начале августа.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард хочет получить соглашение с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон. В минувшем сезоне он провел 82 матча, в которых набрал 46 (25+21) очков. На счету 24-летнего Парэйко 81 матч и 35 (4+31) очков.