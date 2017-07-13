08:44 | Хоккей — НХЛ

Татар хотел получить от "Детройта" контракт на семь лет

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Нападающий Томаш Татар хочет получить в НХЛ долгосрочный контракт, и недоволен вариантом, который предлагает "Детройт", сообщает The Score. Ограниченно свободный агент надеется получить соглашение на семь лет, в то время как "Ред Уингз" не готовы предложить больше пяти.

Слушание словацкого хоккеиста в арбитраже НХЛ состоится 20 июля. Напомним, что стороны уже не могут договориться о долгосрочной сделке и с "Детройтом" он сможет заключить лишь годичный контракт. Сам хоккеист отмечал, что это соглашение станет последним с "Крыльями".

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард хочет получить соглашение с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон. В минувшем сезоне он провел 82 матча, в которых набрал 46 (25+21) очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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raver87

Можно было бы еще дописать, что он сказал, что если до арбитража дойдет, то это будет его последний контракт с Крыльями.

11:13