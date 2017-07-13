Татар хотел получить от "Детройта" контракт на семь лет

Нападающий Томаш Татар хочет получить в НХЛ долгосрочный контракт, и недоволен вариантом, который предлагает "Детройт", сообщает The Score. Ограниченно свободный агент надеется получить соглашение на семь лет, в то время как "Ред Уингз" не готовы предложить больше пяти.

Слушание словацкого хоккеиста в арбитраже НХЛ состоится 20 июля. Напомним, что стороны уже не могут договориться о долгосрочной сделке и с "Детройтом" он сможет заключить лишь годичный контракт. Сам хоккеист отмечал, что это соглашение станет последним с "Крыльями".

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард хочет получить соглашение с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон. В минувшем сезоне он провел 82 матча, в которых набрал 46 (25+21) очков.