Тарасенко забросил шайбы в ворота всех соперников "Сент-Луиса" по НХЛ

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голом в ворота "Филадельфии" (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После этой игры в лиге не осталось команд, которым не забивал россиянин в составе "Блюз".

"Флайерз" были последним клубом НХЛ, в воротах которого Тарасенко не удалось расписаться до сегодняшнего дня.

Для российского форварда это 12-я шайба в сезоне. В текущем сезоне в его активе 24 (12+12) очка. За команду он выступает с 2013 года.

Vladimir Tarasenko had scored against every team except one.



Until now. #stlblues pic.twitter.com/cdbsv0fXLU – St. Louis Blues (@StLouisBlues) 8 января 2019 г.

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