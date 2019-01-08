Тарасенко забросил шайбы в ворота всех соперников "Сент-Луиса" по НХЛ

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голом в ворота "Филадельфии" (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После этой игры в лиге не осталось команд, которым не забивал россиянин в составе "Блюз".
"Флайерз" были последним клубом НХЛ, в воротах которого Тарасенко не удалось расписаться до сегодняшнего дня.
Для российского форварда это 12-я шайба в сезоне. В текущем сезоне в его активе 24 (12+12) очка. За команду он выступает с 2013 года.
Vladimir Tarasenko had scored against every team except one.– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 8 января 2019 г.
Until now. #stlblues pic.twitter.com/cdbsv0fXLU
Все про НХЛ – здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...