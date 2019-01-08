08:52 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко забросил шайбы в ворота всех соперников "Сент-Луиса" по НХЛ

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Форвард "Сент-Луиса"  Владимир Тарасенко отметился голом в ворота "Филадельфии" (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После этой игры в лиге не осталось команд, которым не забивал россиянин в составе "Блюз".

"Флайерз" были последним клубом НХЛ, в воротах которого Тарасенко не удалось расписаться до сегодняшнего дня.

Для российского форварда это 12-я шайба в сезоне. В текущем сезоне в его активе 24 (12+12) очка. За команду он выступает с 2013 года.

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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