08:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тарасенко вышел на второе место в списке бомбардиров, забросив шайбу в матче с "Далласом"

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"Сент-Луис" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Автором одной из заброшенных шайб стал российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко, который достиг отметки в 20 голов в текущем сезоне. Таким образом 25-летний россиянин достиг отметки в 43 (20+23) очка и вышел на второе место в гонке бомбардиров, догнав другого россиянина Евгения Малкина. Лучшим же в лиге является Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" с 46 очками.

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Материалы REN-TV

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