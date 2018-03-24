Тарасенко - вторая звезда матча "Ванкувер" - "Сент-Луис"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (4:1). Сегодня 26-летний россиянин сыграл впервые за неделю, так как восстанавливался от травмы, полученной 18 марта. На его счету 3 броска по воротам "Кэнакс" и один гол в начале третьего периода.

Первой звездой матча был признан форвард "Блюз" Патрик Берглунд, набравший 4 (2+2) очка, а третьей - Джейден Шворц, ассистировавший Тарасенко.

Тарасенко отметил голом возвращение в строй после травмы. Видео //

Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Ванкувер"