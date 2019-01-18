Тарасенко установил личный рекорд по количеству игрового времени в матче НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко установил новый личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ.

В игре с "Бостоном" (2:5) он провел на льду 23 минуты и 59 секунд. За это время игрок нанес два броска в створ ворот, совершил один перехват и дважды сам потерял шайбу. Его коэффициент полезности составил "-2". Ранее его рекорд равнялся 23 минутам и 43 секундам (16 марта 2018 года, матч с "Колорадо").

В текущем сезоне Тарасенко провел 45 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач при суммарном показателе полезности "-14".

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