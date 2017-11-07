Тарасенко сыграет с "Нью-Джерси", несмотря на травму в прошлом матче

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко вошел в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси", сообщает официальный сайт лиги. Российский форвард примет участие во встрече с "Девилз", несмотря на травму, полученную в игре с "Торонто" (6:4).

Отметим, что из-за повреждения, полученного в матче с "Мэйпл Ливз", Тарасенко досрочно завершил тренировку.

Напомним, в сезоне-2017/18 россиянин принял участие в 15 матчах, набрав 15 (7+8) очков.

Матч "Нью-Джерси" - "Сент-Луис" состоится в ночь на 8 ноября. Начало игры - 3.00 по московскому времени.