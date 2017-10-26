Тарасенко сыграет против "Калгари" в новой тройке

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко выйдет на матч регулярного чемпионата НХЛ​ против "Калгари" в новой тройке. Главный тренер команды Майк Йео отметил, что игра россиянина с Джейденом Шворцом и Брэйденом Шенном ему очень понравилась. В этом сезоне 25-летний россиянин сыграл в 9 матчах "регулярки" и записал на свой счет 9 (5+4) очков.

– Мне понравилось, как они сыграли в Лас-Вегасе, поэтому мы решили внести несколько изменений в состав, – цитирует официальный сайт "Сент-Луиса" Йео. – Нам понравилось, как они сыграли.