Тарасенко сделал дубль в игре с "Миннесотой". Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил вторую шайбу в ворота "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание в счете своей команды - 5:3.

Отметим, эта шайба стала для Тарасенко 26-й в сезоне. Всего на его счету 55 очков.