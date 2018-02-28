Тарасенко сделал дубль в игре с "Миннесотой". Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил вторую шайбу в ворота "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание в счете своей команды - 5:3.
Отметим, эта шайба стала для Тарасенко 26-й в сезоне. Всего на его счету 55 очков.
Steen to Schenn to Tarasenko... GOAL. #stlblues pic.twitter.com/yKL0HzNnq5– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 февраля 2018 г.
Tarasenko with a power play goal. #STLBlues #mnwild pic.twitter.com/Z189EzZR9k– Giles Ferrell (@gilesferrell) 28 февраля 2018 г.
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