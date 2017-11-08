Тарасенко признан первой звездой дня НХЛ, Малкин - третьей

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. Форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче против "Нью-Джерси" (3:1).

Третьей звзедой дня стал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который во встрече против "Аризоны" (3:1) также набрал набрал три (1+2) очка. Второй - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, ставший автором победной шайбы в игре против "Айлендерс" (2:1 ОТ).

Все здесь: Малкин, Тарасенко и Овечкин. Голы россиян этой ночью