Тарасенко приступил к тренировкам на льду после операции

Нападающий "Сент-Луис" Владимир Тарасенко вернулся к тренировкам после травмы, информирует официальный сайт клуба.

– Мне нужно поговорить с врачами, но я могу кататься в группе, – приводит пресс-служба команды слова Тарасенко. – Я чувствую себя сильнее. Готов к сезону. Я следовал тому, что говорили врачи. Последние три с половиной месяца были довольно тяжелыми, как морально, так и физически.

26-летний Тарасенко получил травму в последнем матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (2:5). В апреле россиянину была сделана операция. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 66 (33+33) очков.