06:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Торонто" в овертайме

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"Сент-Луис" переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола и первой звездой встречи признан нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. Эта шайба стала для него 26-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Сент-Луис" – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Берглунд – 14 (Пяйярви-Свенссон, Шворц), 4:15 – 0:1. Райлли – 2 (Нюландер, Кадри), 38:56 – 1:1. ТАРАСЕНКО – 26 (Лехтеря, Шаттенкирк), 60:20 – 1:2.

Вратари: Андерсен – Аллен.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 32 (4+14+14+0) – 40 (17+14+8+1).

Наши: Зайцев (21:52/0/+1) – Барбашев (14:00/2/0), Тарасенко (19:49/3/0).

Торонто. Air Canada Centre.

"Оттава" – "Даллас" – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Werewolf

.BattleFish. Werewolf гутман Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!______А как же Овечкин? 10:06-----------там вантаймер!)))_______Так тут отписывались его фаны про лучший в мире кистевой бросок.......Получается и в этом плане сдает? Уже не лучший кистевой, а просто вантаймер?

10:53

.BattleFish.

Werewolf гутман Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!______А как же Овечкин? 10:06-----------там вантаймер!)))

10:26

Werewolf

гутман Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!______А как же Овечкин?

10:06

гутман

Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!

09:35

Упёртый русский

Володя красавец! Решил игру!

09:16

Бурый аз есьм

комментатор красавчик)

09:01

roughboy

был закрытый кубковый хоккей.. статистика бросков не должна вводить в заблуждение.. большинство бросков было неопасными.. вова в овере забил супергол, накрутив всех)) блюз в защиту начали приводить в порядок.. тока один гол пропустили в трех играх.. благо, расписание на февраль позволяет.. посмотрим, что будет в монреале..

06:58

maxcds

Смотрел. Молодняк, канеш, у Торонто толковый. Но результатов надо подождать. Ну а сейчас Болодя решает. Красивейший голешник.

06:56

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Материалы других СМИ