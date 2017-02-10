Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Торонто" в овертайме

"Сент-Луис" переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола и первой звездой встречи признан нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. Эта шайба стала для него 26-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Сент-Луис" – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Берглунд – 14 (Пяйярви-Свенссон, Шворц), 4:15 – 0:1. Райлли – 2 (Нюландер, Кадри), 38:56 – 1:1. ТАРАСЕНКО – 26 (Лехтеря, Шаттенкирк), 60:20 – 1:2.

Вратари: Андерсен – Аллен.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 32 (4+14+14+0) – 40 (17+14+8+1).

Наши: Зайцев (21:52/0/+1) – Барбашев (14:00/2/0), Тарасенко (19:49/3/0).

Торонто. Air Canada Centre.

"Оттава" – "Даллас" – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)