Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Торонто" в овертайме

"Сент-Луис" переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола и первой звездой встречи признан нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко. Эта шайба стала для него 26-й в этом сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Сент-Луис" – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Берглунд – 14 (Пяйярви-Свенссон, Шворц), 4:15 – 0:1. Райлли – 2 (Нюландер, Кадри), 38:56 – 1:1. ТАРАСЕНКО – 26 (Лехтеря, Шаттенкирк), 60:20 – 1:2.
Вратари: Андерсен – Аллен.
Штраф: 2 – 2.
Броски: 32 (4+14+14+0) – 40 (17+14+8+1).
Наши: Зайцев (21:52/0/+1) – Барбашев (14:00/2/0), Тарасенко (19:49/3/0).
Торонто. Air Canada Centre.
"Оттава" – "Даллас" – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Werewolf
.BattleFish. Werewolf гутман Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!______А как же Овечкин? 10:06-----------там вантаймер!)))_______Так тут отписывались его фаны про лучший в мире кистевой бросок.......Получается и в этом плане сдает? Уже не лучший кистевой, а просто вантаймер?
10:53
.BattleFish.
Werewolf гутман Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!______А как же Овечкин? 10:06-----------там вантаймер!)))
10:26
Werewolf
гутман Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!______А как же Овечкин?
10:06
гутман
Всё таки кисти Тарасенко-лучшие кисти в современном хоккее!
09:35
Упёртый русский
Володя красавец! Решил игру!
09:16
Бурый аз есьм
комментатор красавчик)
09:01
roughboy
был закрытый кубковый хоккей.. статистика бросков не должна вводить в заблуждение.. большинство бросков было неопасными.. вова в овере забил супергол, накрутив всех)) блюз в защиту начали приводить в порядок.. тока один гол пропустили в трех играх.. благо, расписание на февраль позволяет.. посмотрим, что будет в монреале..
06:58
maxcds
Смотрел. Молодняк, канеш, у Торонто толковый. Но результатов надо подождать. Ну а сейчас Болодя решает. Красивейший голешник.
06:56