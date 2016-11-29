Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Далласом" в овертайме

"Сент-Луис" нанес поражение "Далласу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола блюз стал российский форвард Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 10-й в сезоне. Его партнер по команде и соотечественник Наиль Якупов участия во встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Даллас" – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Фаббри - 5 (Бортуццо, Лехтеря), 13:36 - 1:0. Пьетранджело - 5 (бол., Берглунд, Парэйко), 24:17 - 2:0. Олексяк - 2 (Джей. Бенн, Сегин), 36:21 - 2:1. Джей. Бенн - 7 (бол., Хонка, Спецца), 41:47 - 2:2. Перрон - 7 (Шварц, Боумистер), 53:12 - 3:2. Олексяк - 3 (Хонка, Джей. Бенн), 59:10 - 3:3. ТАРАСЕНКО - 10 (Лехтеря, Шаттенкирк), 63:24 - 4:3.

Вратари: Аллен - Ниеми (58:39 - 59:10).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (9+12+8+2) - 21 (4+6+9+2).

Наши: Тарасенко (21:05/6/+1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.