Тарасенко попал в ведро от красной линии. Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Форвард усложнил задачу: попал в ведро у ворот от красной линии.

Ранее акцию поддержали уже несколько хоккеистов. В частности, нападающий СКА Сергей Плотников бросил вызов нападающему сборной России по футболуАртему Дзюбе.

Плотников бросил крутой вызов Дзюбе. Видео // Пашнин принял вызов VedroChallenge. Видео //

Галимов показал самый крутой VedroChallenge. Видео