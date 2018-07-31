13:53 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко попал в ведро от красной линии. Видео


Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Форвард усложнил задачу: попал в ведро у ворот от красной линии. 

Ранее акцию поддержали уже несколько хоккеистов. В частности, нападающий СКА Сергей Плотников бросил вызов нападающему сборной России по футболуАртему Дзюбе.

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