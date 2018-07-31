Тарасенко попал в ведро от красной линии. Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Форвард усложнил задачу: попал в ведро у ворот от красной линии.
Ранее акцию поддержали уже несколько хоккеистов. В частности, нападающий СКА Сергей Плотников бросил вызов нападающему сборной России по футболуАртему Дзюбе.
Плотников бросил крутой вызов Дзюбе. Видео // Пашнин принял вызов VedroChallenge. Видео //
Галимов показал самый крутой VedroChallenge. Видео
Владимир Тарасенко... от красной!@tara9191 отправляет #VedroChallenge Наилю Якупову (СКА) и Ивану Барбашёву (Сент-Луис). pic.twitter.com/TL1khV6Tfe– КХЛ (@khl) 31 июля 2018 г.
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