Тарасенко получил травму в игре против "Торонто"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (6:4), сообщает в Твиттере журналист Джереми Рутерфорд со ссылкой на главного тренера команды Майка Йео. Российский нападающий досрочно завершил тренировку, которая состоялась сегодня, 6 ноября.

Отмечается, что повреждение Тарасенко не является серьезным, но медики будут следить за его состоянием.

В сезоне-2017/18 россиянин принял участие в 15 матчах, набрав 15 (7+8) очков.