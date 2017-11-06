Тарасенко получил травму в игре против "Торонто"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (6:4), сообщает в Твиттере журналист Джереми Рутерфорд со ссылкой на главного тренера команды Майка Йео. Российский нападающий досрочно завершил тренировку, которая состоялась сегодня, 6 ноября.
Отмечается, что повреждение Тарасенко не является серьезным, но медики будут следить за его состоянием.
В сезоне-2017/18 россиянин принял участие в 15 матчах, набрав 15 (7+8) очков.
Yeo says Tarasenko suffered an upper-body injury in the Toronto game and it was nagging him. Shouldn't be serious but they're monitoring.– Jeremy Rutherford (@jprutherford) 6 ноября 2017 г.
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