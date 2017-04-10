Тарасенко побил личный рекорд результативности

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в матче НХЛ против "Колорадо" (3:2) забил победный гол. Форвард завершил регулярный чемпионат, набрав 75 (39+36) очков. Тем самым россиянин установил личный рекорд результативности. В прошлом сезоне он набрал 74 очка, в позапрошлом - 73.
Всего за пять сезонов Тарасенко отыграл 341 матч, в которых набрал 284 (145+139) очка. В плей-офф нападающий провел 33 поединка и заработал 26 (19+7) очков.
HarryAngel
статы крепкого командного форварда. если сохранит темп и выиграет кубок, станет в ряд с аналогичными по показателям Сакику, Модано, Шэнахэн. Не суперзвезда, но и не совсем уж чмо
06:41
Supreme77
В следующим сезоне 76 очков(41+35).
06:08