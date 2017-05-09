20:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тарасенко не потребуется операция

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Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг заявил, что нападающему "Блюз" Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что форвард не присоединится к национальной команде на чемпионата мира по хоккею-2017, так как в ближайшее время перенесет операцию.

Напомним, что "Сент-Луис" вылетел из Кубка Стэнли, уступив "Нэшвиллу" (2-4).

Олег Знарок: "Немца нужно наказать за Мозякина. Тарасенко не приедет"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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REM777

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