Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг заявил, что нападающему "Блюз" Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что форвард не присоединится к национальной команде на чемпионата мира по хоккею-2017, так как в ближайшее время перенесет операцию.

Напомним, что "Сент-Луис" вылетел из Кубка Стэнли, уступив "Нэшвиллу" (2-4).

Олег Знарок: "Немца нужно наказать за Мозякина. Тарасенко не приедет"