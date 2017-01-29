Тарасенко не дали исполнить бросок в касание на конкурсе Матча звезд НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не смог принять участия в "эстафете хоккейных навыков" в рамках конкурсов звездного уик-энда НХЛ. Россиянин, выступавший за Центральный дивизион, должен был наносить бросок в касание третьим после Данкана Кита и Райана Сутера, однако второй из них не мог поразить ворота долгое время, и судья принял решение перейти в следующему этапу, не дав Тарасенко выполнить свою попытку. Форвард "Блюз" не вышел на старт и конкурса на самое быстрое катание, в котором его участие было заявлено.

Общую победу по итогам конкурсного дня одержала команда Атлантического дивизиона.