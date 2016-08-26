09:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тарасенко - ассистент капитана "Сент-Луиса"

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Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко назначен одним из ассистентов капитана команды Алекса Пьетранджело, информирует официальный сайт клуба. Россиянин выступает в составе "Сент-Луиса" с 2013 года. В сезоне-2015/16 он набрал 74 (40+34) очка в 89 матчах регулярного чемпионата и 15 (9+6) очков в 20 встречах плей-офф.

Другими ассистентами капитана будут шведский нападающий Александр Стин, а также американцы Пол Штястны и Кевин Шаттенкирк.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SportsMan

Angeldust - :))))) Вова может!

11:21

Angeldust

89 матчей регулярного чемпионата? Он за несколько команд играл?

09:52

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