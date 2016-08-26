Тарасенко - ассистент капитана "Сент-Луиса"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко назначен одним из ассистентов капитана команды Алекса Пьетранджело , информирует официальный сайт клуба. Россиянин выступает в составе "Сент-Луиса" с 2013 года. В сезоне-2015/16 он набрал 74 (40+34) очка в 89 матчах регулярного чемпионата и 15 (9+6) очков в 20 встречах плей-офф.

Другими ассистентами капитана будут шведский нападающий Александр Стин, а также американцы Пол Штястны и Кевин Шаттенкирк.