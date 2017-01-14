05:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Тампа" вывела из обращения номер Сен-Луи

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Руководство "Тампа-Бэй" вывело из обращения игровой номер бывшего капитана команды канадца Мартена Сен-Луи – 26-й. Торжественная церемония прошла перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом". Канадский форвард выступал за "Лайтнинг" с 2000 по 2014 год.

В составе "Тампы" Сен-Луи стал обладателем Кубка Стэнли в 2004 году, а по итогам регулярного чемпионата сезона-2003/04 завоевал "Арт Росс Трофи", "Харт Трофи" и "Тед Линдсей Эворд".

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Материалы REN-TV

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