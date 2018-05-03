04:55 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" вышла вперед в серии с "Бостоном"

10

"Тампа-Бэй" на выезде переиграла "Бостон" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:1). Счет в серии стал 2-1 в пользу "Лайтнинг".

Ворота гостей защищал российский вратарь Андрей Василевский. На его счету 28 сэйвов.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

3-й матч

 "Бостон" - "Тампа-Бэй" - 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

10
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

fifa_guru

kargot Марио66 _ понять и простить. Тряпки постирать // :)))) оборона Тампы и правда хорошо действовала. правда я только второй период глядел..

05:38

kargot

Марио66 _ понять и простить. Тряпки постирать

05:26

Марио66

Ну что, Купера прощаем за слабую концовку регулярки, где Тампа задолго до её завершения обеспечила себе место в плэй-офф, или на выход саными тряпками его?

05:22

kargot

Монте-Кристо (Мститель) _ соглашусь и добавлю - Кс выигрывают не великие игроки, а великие (в данный конкретный момент) команды

05:17

fifa_guru

В прошлой игре Маршанд выходил 1 на 1, строльман сзади ударил по руке (!), не дал пробить. Маршанд аппелировал к судьям - тишина. Сегодня - Маршанд ударил по клюшке (!) Строльмана - удаление. мда))) каждый судья видит по своему? двойные стандарты?

05:17

Монте-Кристо (Мститель) .

Придурки часто пишут, какой же он великий игрок и суперзвезда, если не выигрывал кубок Стэнли. Данная серия -яркий пример того, что даже суперзвездной тройки мало для того, чтобы выиграть кубок Стэгли. Лучшая тройка НХЛ, состоящая из суперигроков, ничего не может одна сделать с Тампой. Кубок Стэнли выигрывает команда, а не суперигрок и даже не супертройка.... Это аксиома ! Вот только придуркам что-то доказывать бесполезно. На то они и придурки.

05:08

kargot

Куч себя еще проявит, он кубковый боец, доказал уже своей карьерой. Как там Вася, ведь от него гораздо больше зависит, чем от Никиты и Михаила

05:05

kargot

Дернули мишек, молодцы. Увы, нет возможности смотреть матчи, мобильный интернет у меня в городе слишком убог для этого... как игра? gibson, уважаемый, жги глаголом...

05:03

Sправедливый

"Тампу" с победой! Очень грамотную и дисциплинированную игру продемонстрировали, молодцы! Василевский красавец, спокойный аки удав. Кучерову не вешать нос, в конце концов хоккей командная игра и главное победа команды!

05:02

Упёртый русский

Красавцы! Вася был сегодня хорош! Михаил ничего не напортил, всё по делу. А Стэмкос с Никитосом потерялись... Никита и 1 в 0 выходил, и в большинстве стрелял - но не заходит, и всё тут! Может, гол в пустые Стэмкоса их сдвинет с мёртвой точки? Ну и Джонсон с Палатом и Пойнтом - красавцы!

05:02

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!