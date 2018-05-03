"Тампа" вышла вперед в серии с "Бостоном"

"Тампа-Бэй" на выезде переиграла "Бостон" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:1). Счет в серии стал 2-1 в пользу "Лайтнинг".

Ворота гостей защищал российский вратарь Андрей Василевский. На его счету 28 сэйвов.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

3-й матч

"Бостон" - "Тампа-Бэй" - 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)