"Тампа" вышла вперед в серии с "Бостоном"

"Тампа-Бэй" на выезде переиграла "Бостон" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:1). Счет в серии стал 2-1 в пользу "Лайтнинг".
Ворота гостей защищал российский вратарь Андрей Василевский. На его счету 28 сэйвов.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
3-й матч
"Бостон" - "Тампа-Бэй" - 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
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fifa_guru
kargot Марио66 _ понять и простить. Тряпки постирать // :)))) оборона Тампы и правда хорошо действовала. правда я только второй период глядел..
05:38
kargot
Марио66 _ понять и простить. Тряпки постирать
05:26
Марио66
Ну что, Купера прощаем за слабую концовку регулярки, где Тампа задолго до её завершения обеспечила себе место в плэй-офф, или на выход саными тряпками его?
05:22
kargot
Монте-Кристо (Мститель) _ соглашусь и добавлю - Кс выигрывают не великие игроки, а великие (в данный конкретный момент) команды
05:17
fifa_guru
В прошлой игре Маршанд выходил 1 на 1, строльман сзади ударил по руке (!), не дал пробить. Маршанд аппелировал к судьям - тишина. Сегодня - Маршанд ударил по клюшке (!) Строльмана - удаление. мда))) каждый судья видит по своему? двойные стандарты?
05:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Придурки часто пишут, какой же он великий игрок и суперзвезда, если не выигрывал кубок Стэнли. Данная серия -яркий пример того, что даже суперзвездной тройки мало для того, чтобы выиграть кубок Стэгли. Лучшая тройка НХЛ, состоящая из суперигроков, ничего не может одна сделать с Тампой. Кубок Стэнли выигрывает команда, а не суперигрок и даже не супертройка.... Это аксиома ! Вот только придуркам что-то доказывать бесполезно. На то они и придурки.
05:08
kargot
Куч себя еще проявит, он кубковый боец, доказал уже своей карьерой. Как там Вася, ведь от него гораздо больше зависит, чем от Никиты и Михаила
05:05
kargot
Дернули мишек, молодцы. Увы, нет возможности смотреть матчи, мобильный интернет у меня в городе слишком убог для этого... как игра? gibson, уважаемый, жги глаголом...
05:03
Sправедливый
"Тампу" с победой! Очень грамотную и дисциплинированную игру продемонстрировали, молодцы! Василевский красавец, спокойный аки удав. Кучерову не вешать нос, в конце концов хоккей командная игра и главное победа команды!
05:02
Упёртый русский
Красавцы! Вася был сегодня хорош! Михаил ничего не напортил, всё по делу. А Стэмкос с Никитосом потерялись... Никита и 1 в 0 выходил, и в большинстве стрелял - но не заходит, и всё тут! Может, гол в пустые Стэмкоса их сдвинет с мёртвой точки? Ну и Джонсон с Палатом и Пойнтом - красавцы!
05:02