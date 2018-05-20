"Тампа" всегда выигрывает как минимум три матча в финале конференции

"Тампа" победила "Вашингтон" в пятом матче финальной серии "Востока" - 3:2. "Лайтнинг" вышел вперед в серии - 3-2.
Для команды это пятое участие в финале конференции. "Тампа" неизменно выигрывает минимум 3 матча в серии. Дважды "Лайтнинг" удавалось проходить в финал Кубка Стэнли - в сезоне 2003/04 ("Филадельфия", 4-3) и сезоне-2014/15 ("Рейнджерс", 4-3). Два раза команда уступила сопернику - в сезоне-2010/11 ("Бостон", 3-4) и сезоне-2015/16 ("Питтсбург", 3-4).
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы других СМИ
maks55555
В общем у Тампы раньше всегда было 7 матчей в финале конференции. Повторят ли и в этот раз?))
06:46