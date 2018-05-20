06:15 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" всегда выигрывает как минимум три матча в финале конференции

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"Тампа" победила "Вашингтон" в пятом матче финальной серии "Востока" - 3:2. "Лайтнинг" вышел вперед в серии - 3-2.

Для команды это пятое участие в финале конференции. "Тампа" неизменно выигрывает минимум 3 матча в серии. Дважды "Лайтнинг" удавалось проходить в финал Кубка Стэнли - в сезоне 2003/04 ("Филадельфия", 4-3) и сезоне-2014/15 ("Рейнджерс", 4-3). Два раза команда уступила сопернику - в сезоне-2010/11 ("Бостон", 3-4) и сезоне-2015/16 ("Питтсбург", 3-4).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

В общем у Тампы раньше всегда было 7 матчей в финале конференции. Повторят ли и в этот раз?))

06:46

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