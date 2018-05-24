"Тампа" - "Вашингтон": Овечкин открыл счет на второй минуте матча. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в седьмом матче финала "Востока" против "Тампы". Россиянин открыл счет в этой встрече, гол был забит на 2-й минуте. Результативная передача на счету Евгения Кузнецова.

Овечкин забросил 12-ю шайбу в плей-офф (22-е очко), Кузнецов отдал 13-ю передачу (24-е очко). Нападающие лидируют в бомбардирской гонке Кубка Стэнли.