03:23 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" - "Вашингтон": Овечкин открыл счет на второй минуте матча. Видео

17

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в седьмом матче финала "Востока" против "Тампы". Россиянин открыл счет в этой встрече, гол был забит на 2-й минуте. Результативная передача на счету Евгения Кузнецова.

Овечкин забросил 12-ю шайбу в плей-офф (22-е очко), Кузнецов отдал 13-ю передачу (24-е очко). Нападающие лидируют в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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unLost14

Стоит отметить, что Тампа не такая трусливая, как обычно.

03:50

AndersenRUS

Жесть :))) Вот это Уилсон надавал по щам Кобурну :)))

03:47

unLost14

Можно что угодно говорить, но Уилсон-красавец. Это и есть команда!!!

03:47

Adios Amigos R...

Кобурн получил за пинок майки, но маловато, можно было побольше:%))

03:46

fifa_guru

Коберн в драке зовет на помощь судей?))

03:45

fifa_guru

Adios Amigos R... думал увести шайбу в угол и в щелочку закатить.) да, надо было сходу поднимать

03:43

Adios Amigos R...

А вот Кузину майку зря пнули. Накажет, имхо.

03:42

Adios Amigos R...

А Уилсон зря нарывается на 5 минут...

03:40

unLost14

Басист, только начало игры, не лети вперёд паровоза!

03:39

Adios Amigos R...

Надо было вторую Саньку класть, как не поднял?

03:39

fifa_guru

Оши не отдал Орлову...

03:37

fifa_guru

Василевский не выручил. прям в него летела

03:37

Басист

Материалы от СЭ больше не работают))) Молодчина, Саша!

03:32

unLost14

Какая же Тампуха везучая, штанги и перекладины уже так и звенят!

03:31

Andyk1

Офис Овечкина открылся сегодня раньше всех..)

03:31

Adios Amigos R...

Классика от Ови!

03:30

unLost14

Спорт Экспресс спит, а Саня уже офис открыл!!!

03:30

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