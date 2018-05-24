"Тампа" - "Вашингтон": Овечкин открыл счет на второй минуте матча. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в седьмом матче финала "Востока" против "Тампы". Россиянин открыл счет в этой встрече, гол был забит на 2-й минуте. Результативная передача на счету Евгения Кузнецова.
Овечкин забросил 12-ю шайбу в плей-офф (22-е очко), Кузнецов отдал 13-ю передачу (24-е очко). Нападающие лидируют в бомбардирской гонке Кубка Стэнли.
Материалы других СМИ
unLost14
Стоит отметить, что Тампа не такая трусливая, как обычно.
03:50
AndersenRUS
Жесть :))) Вот это Уилсон надавал по щам Кобурну :)))
03:47
unLost14
Можно что угодно говорить, но Уилсон-красавец. Это и есть команда!!!
03:47
Adios Amigos R...
Кобурн получил за пинок майки, но маловато, можно было побольше:%))
03:46
fifa_guru
Коберн в драке зовет на помощь судей?))
03:45
fifa_guru
Adios Amigos R... думал увести шайбу в угол и в щелочку закатить.) да, надо было сходу поднимать
03:43
Adios Amigos R...
А вот Кузину майку зря пнули. Накажет, имхо.
03:42
Adios Amigos R...
А Уилсон зря нарывается на 5 минут...
03:40
unLost14
Басист, только начало игры, не лети вперёд паровоза!
03:39
Adios Amigos R...
Надо было вторую Саньку класть, как не поднял?
03:39
fifa_guru
Оши не отдал Орлову...
03:37
fifa_guru
Василевский не выручил. прям в него летела
03:37
Басист
Материалы от СЭ больше не работают))) Молодчина, Саша!
03:32
unLost14
Какая же Тампуха везучая, штанги и перекладины уже так и звенят!
03:31
Andyk1
Офис Овечкина открылся сегодня раньше всех..)
03:31
Adios Amigos R...
Классика от Ови!
03:30
unLost14
Спорт Экспресс спит, а Саня уже офис открыл!!!
03:30